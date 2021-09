Indopacifiško zavezništvo jezi Peking in Pariz Reporter Francija je bila danes kritična do novega zavezništva v Indopacifiški regiji, ki so ga oblikovale ZDA, Velika Britanija in Avstralija. Kritično pa so se odzvali tudi na kitajskem veleposlaništvu v Washingtonu. Dogovor bo Avstraliji omogočil, da bo izdela

Sorodno













Oglasi