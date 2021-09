Francoski minister ZDA in Avstralijo obtožil laži, avstralski premier vrača udarec SiOL.net Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je Avstralijo in ZDA v soboto zvečer obtožil laganja glede novega varnostnega zavezništva. Francija je pred tem odpoklicala svoja veleposlanika v Washingtonu in Canberri. Avstralski premier Scott Morrison je danes Parizu odgovoril, da je bil ta v naprej seznanjen s pomisleki glede jedrskih podmornic.

