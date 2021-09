Iz Avstrije privijugal do okolice Kranja zurnal24.si Avstrijski varnostni organi so včeraj obvestili slovensko policijo o tujem vozniku, ki da tudi po obravnavi zaradi alkoholiziranosti v Avstriji nadaljuje z vožnjo. Vinjenega so nato policisti ustavili v okolici Kranja.

