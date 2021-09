Včeraj nekaj pred 12. uro so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na Ljubljanski cesti. 43-letna voznica električnega skiroja je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad skirojem in padla. Lažje se je poškodovala in so jo oskrbeli reševalci, zaradi kršitve pa ji bodo policisti izdali plačilni nalog. preberite več » ...