Šimundža: Nekateri igralci niso izpolnili zahtev SiOL.net Zgodovinska tekma Mure, prva, ki jo je aktualni slovenski prvak odigral v skupinskem delu evropskega tekmovanja, se je končala z domačim porazom. Vitesse je zmagal z 2:0, trener Ante Šimundža pa je dal vedeti, kako so bili gostje iz Nizozemske boljši. ''Bili so vedno korak hitrejši, močnejši,'' je izpostavil Mariborčan in pojasnil, kako je od nekaterih varovancev, vsaj v prvem polčasu, pričakoval drugačen pristop.

