Prijateljevanje na jahti: komu vse bo moral odgovarjati Janez Janša? 24ur.com Poslanci komisije za nadzor javnih financ so spet zaman čakali na predsednika vlade Janeza Janšo, da pojasni potencialno koruptivne lobistične stike z dobavitelji slovenskega zdravstva, ki so zaslužili milijone javnega denarja. Se komisiji izogiba tudi zaradi novih fotografij? Po našem razkritju zasebnega druženja Janeza Janše z lobistom Božom Dimnikom in podjetnikom Andrejem Marčičem, ki kažejo,...

Sorodno



























Oglasi