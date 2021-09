Poslovnež Božo Dimnik o druženju z Janšo na jahti: Slučajno smo se srečali RTV Slovenija "Najverjetneje je bilo to na Pelješcu ali Korčuli, tam je moj teren, kamor se hodim potapljat, tam imam sidrišče itd. Oni so bili pa na počitnicah tam, to je bil čisti slučaj," je druženje z Janezom Janšo na jahti pojasnil poslovnež Božo Dimnik.

