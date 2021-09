Sophie in 't Veld upa na srečanje z Janšo Reporter Slovenija še ni tam, kjer je Madžarska, vendar obstajajo razlogi za zaskrbljenost, za STA dejala predsedujoča skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije Sophie in 't Veld. Skupina bo v kratkem obiskala Slovenijo in poslanka upa,

Sorodno







Oglasi