Minister dr. Anže Logar na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je v vlogi visokega predstavnika Slovenije za odnose med Svetom EU in Evropskim parlamentom med 13. in 16. septembrom 2021 udeležil plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta. V imenu Sveta Evropske unije je zagotovil zavezanost prizadevanjem za zaščito evropskih demokracij in spoštovanju pravne države znotraj EU ter napredku pri zakonodajnem postopku za sveženj Pripravljeni na 55.

