Poljaki malce obrnili ploščo pred polfinalom: Slovenci so bili doslej boljši od nas 24ur.com Poljski odbojkarji na tem prvenstvu igrajo na izjemni ravni, kar so pokazali tudi z gladko zmago nad še eno velesilo, Rusijo v četrtfinalu tekmovanja. Polfinale evropskega prvenstva med Poljsko in Slovenijo v razprodani dvorani Spodek, ki sprejme več kot 11.000 gledalcev, se bo začel jutri, ob 17.30 uri, prenos na Kanalu A in VOYO pa z bogatim studijskim programom že od 17. ure naprej.

