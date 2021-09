"Vsi so govorili o Sloveniji in zdaj smo tam, kamor sodimo" SiOL.net "Odigrali smo dobro tekmo, še zlasti smo blesteli v obrambi in pri začetnem udarcu. To sem želel od fantov, to sem si želel za zadnji del tega prvenstva. Vsi so govorili o Sloveniji in zdaj smo prišli, kamor sodimo – med najboljše štiri," je po četrtfinalni zmagi slovenskih odbojkarjev s 3:0 nad Češko in novem preboju v polfinale evropskega prvenstva dejal selektor Alberto Giuliani. Slovence, ki bodo v polfinalu zaigrali še tretjič v zadnjih šestih letih, v soboto ob 17.30 v Katovicah čakajo gostitelji, aktualni svetovni prvaki Poljaki.

Sorodno

























































Oglasi Omenjeni Italija

Poljska

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Samir Handanovič

Tamara Zidanšek

Ivo Boscarol

Aleš Hojs