ODŠTEVANJE do slovenskega spopada! Kaja Juvan preskočila drugo oviro, zvečer pa proti Tamari Zidanše Ekipa Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je uspešno opravila drugo nalogo na turnirju serije WTA 250 v Portorožu. V dvakrat prekinjenem dvoboju zaradi dežja je premagala Srbkinjo Aleksandro Krunić s 7:6 (1) in 6:4, danes zvečer pa jo čaka še en nastop, in sicer četrtfinale proti najboljši slovenski igralki Tamari Zidanšek.



Več na Ekipa24.si

Sorodno













Oglasi Omenjeni Tamara Zidanšek Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Koritnik

Janez Janša

Aleš Hojs

Luka Dončić

Tadej Pogačar