Kaja Juvan preko Tamare Zidanšek do uspeha kariere Ekipa Slovenski obračun v četrtfinalu turnirja WTA 250 Zavarovalnica Sava v Portorožu je dobila Kaja Juvan. Dvajsetletna Ljubljančanka je najboljšo slovensko igralko in peto nosilko turnirja z nagradnim skladom 235.000 dolarjev Tamaro Zidanšek iz Slovenskih Konjic premagala s 7:6 (4) in 6:3.



