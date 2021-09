V Celju cepljenje tudi v soboto in nedeljo Celje.info Zaradi velikega interesa za cepljenje proti covidu-19 bosta tako SB Celje kot ZD Celje ta vikend izvajala cepljenje tudi med vikendom. Iz ZD Celje so sporočili, da bodo zaradi povečanega zanimanja splošne populacije za cepljenje proti covidu-19 v Cepilnem centru Celje (v dvorani Zlatorog) v soboto, 18. 9. 2021, od 9. do 12. ure potekalo cepljenje za nenaročene osebe. Cepili bodo s cepivom Pfizer. ...

Sorodno





























































































































































































Oglasi