Vlada za zaposlene v organih državne uprave ukinja pogoj T, delali bodo le cepljeni in prebolevniki Večer Vlada za zaposlene v organih državne uprave uvaja le pogoja prebolevnosti in cepljenja. To naj bi veljalo s 1. novembrom, poroča spletni portal RTV Slovenija.

