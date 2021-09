Speedwayske reprezentance se ta konce tedna v latvijskem Daugavpilsu borijo za vstop v finale ekipnega svetovnega prvenstva. V današnjem prvem polfinalu so si zadnje dejanje tekmovanja zagotovile reprezentance Poljske, Švedske in Danske, Slovenija je bila šesta in je končala nastope v pokalu narodov.



