Znani vsi finalisti ekipnega SP v speedwayu SiOL.net Po današnjem drugem polfinalnem dnevu ekipnega svetovnega prvenstva v speedwayu v Daugavpilsu so znani vsi udeleženci finala. Ekipam Poljske, Švedske in Danske so se pridružile še Avstralija, Latvija in Francija. Finale, kamor so že uvrščeni gostitelji Britanci, bo v Manchestru. Slovenci so tekmovanje končali v petek v polfinalu.

