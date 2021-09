Po kritikah, da je policist med sredinim protestnim shodom poškodoval fotoreporterja Toneta Stojka, na PU Ljubljana pojasnjujejo, da so plinska sredstva uporabili po tistem, ko so razpustili shod, več oseb pa navodil policistov ni upoštevalo. Pri ukrepanju zoper množico ni možno preverjati namenov vsakega posameznika, so še dodali.