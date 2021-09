Po nasilnih izgredih: Preštevanje poškodovanih policistov in razbitih oken, pridržanih devet oseb Dnevnik Po včerajšnjih izgredih v središču Ljubljane, ki so izbruhnili na protestu nasprotnikov zaostrovanja pogoja PCT, je bilo poškodovanih sedem policistov, v katere so nasilneži metali granitne kocke in pirotehnična sredstva. Pridržanih je devet oseb,...

Sorodno











































































































































































































Oglasi