Zaradi prvenstva je izpustil tudi sestrino poroko, zdaj se bo boril za zlato Reporter Slovenski odbojkarji še naprej navdušujejo navijače. Drugič zaporedoma so se uvrstili v finale evropskega prvenstva, potem ko so v polfinalu s 3:1 premagali Poljake. Slovenci izpostavljajo, da ima veliko zaslug za to polna dvorana, ki jih je po besedah Gr

Sorodno





















































Oglasi Omenjeni Jani Kovačič Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Tamara Zidanšek