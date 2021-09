"Še bomo prišli po to zlato, ki si ga zaslužimo" #video SiOL.net "S fanti smo pustili dušo in srce na igrišču. Žal, to danes ni bilo dovolj. Verjamem, da se bomo zopet uvrstili v finale in prišli po zlato, ki si ga zaslužimo," je po porazu z 2:3 v finalu evropskega prvenstva proti Italiji dejal Jan Kozamernik, selektor Alberto Giuliani pa dodal, da je ponosen na ekipo, kot so lahko tudi navijači. Slovenski odbojkarji se v domovino vračajo v ponedeljek, predviden pristanek na letališču Jožeta Pučnika je ob 9.10.

Sorodno

































































































































Oglasi