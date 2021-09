V slovenski Istri več turističnih obiskov kot v predkoronskem letu 2019 24ur.com Turistični delavci v slovenski Istri so s poletno sezono zelo zadovoljni. Tako v piranski kot v koprski in izolski občini so namreč v poletnih mesecih presegli celo rezultate iz rekordnega, predkoronskega leta 2019. Ob velikem zanimanju za koriščenje turističnih bonov med domačimi gosti pa beležijo tudi porast med tujimi gosti.

