Turistični točki Brežice in Čatež sta po podatkih državnega statističnega urada julija in avgusta presegli število nočitev iz predkoronskega leta 2019. V primerjavi z lani so tam zabeležili 15-odstotno rast prenočitev, kar pomeni 35.000 prenočitev več, in pet odstotkov več prenočitev kot predlani. preberite več » ...