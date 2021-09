Najbolj znan slovenski navijač že ima pokal, Slovenci ogrevajo glasilke #foto #video SiOL.net Pred nocojšnjim finalom evropskega prvenstva v odbojki, kjer bo Slovenija tretjič v šestih letih igrala za naslov evropskih prvakov, se v Katovicah zbira vse več slovenskih navijačev. Dopoldne je v mesto prispelo navijaško letalo, številni navijači pa so se pripeljali z vozili. Najbolj znan slovenski navijač Aleksander Javornik je na prizorišču že od začetka. "Tretjič sem na finalu in verjamem, da gre v tretje rado," sporoča Javornik, ki že vse dni pozira z navijači in repliko pokala, ki ga bodo nocoj dvignili evropski prvaki.

Sorodno





































































Oglasi Omenjeni Poljska Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Josip Iličić

Tamara Zidanšek

Andreja Klepač

Tadej Pogačar