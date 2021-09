Slovenci odštevajo minute, pred dvorano odmeva slovenski napev, bron Poljakom Sportal Slovenski odbojkarji se bodo v večernem finalu evropskega prvenstva (20.30) z Italijo pomerili za naslov prvaka stare celine. Slovenci so v zadnjih šestih letih dvakrat že igrali v finalu in obakrat izgubili, zdaj so odločeni, da dvema srebrnima odličjema dodajo še zlato. V tekmi za tretje mesto so Poljaki s 3:0 premagali Srbijo.

