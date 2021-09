Danes ob 12.42 je v Dolenjem Globodolu, občina Mirna Peč, zagorelo v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Globodol, Mirna Peč, Jablan, Hmeljčič in GRC Novo mesto so pogasili požar v otroški sobi, odprli suhomontažni strop, prostor pregledali s termo kamero, prezračili objekt in iz sobe odstranili uničeno opremo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli enega poškodovanega g ...