Včeraj ob 13.11 sta na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. V nesreči poškodovano osebo so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem, odstranili vozila in očistili cestišče. Na kraju je bil delavec cestnega podjetja.