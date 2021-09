Dež z nevihtami bo zajel večji del države 24ur.com Sever in severozahod države so zajele padavine. V prvem delu noči se bo dež razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte. Zjutraj bodo padavine od zahoda slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

