ARSO poroča, da bo danes sprva zmerno, sredi dneva in popoldne marsikje tudi pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 °C. Ponoči se bo večinoma zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 12 °C. Jutri bo precej jasno, več oblačnosti bo le v zahodnih krajih. Popoldne bo začel pihati jugozahodni ...