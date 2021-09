Ruske volitve: Enotna Rusija z nižjo podporo na pragu parlamentarne zmage 24ur.com V Rusiji so se zaprla volišča, na katerih so volivci tri dni volili predstavnike na parlamentarnih, regionalnih in občinskih volitvah. Po prvih delnih rezultatih, bo tudi tokrat zmago odnesla prokremeljska Enotna Rusija. Po petini preštetih glasovnic je osvojila 42,5 odstotka glasov, na drugem mestu pa je opozicijska Komunistična partija s 23,2 odstotka. Z nekaterih volišč poročajo o nepravilnos...

Sorodno











Oglasi