Opozicija opozarja na netransparentne volitve v Rusiji SiOL.net V nedeljo so v Rusiji potekale parlamentarne volitve, kjer je po do zdaj preštetih glasovih močno v vodstvu vladajoča stranka Enotna Rusija. Po preštetju 95 odstotkov glasovnic je vladajoča Enotna Rusija osvojila 49,6 odstotka glasov, potem ko jih je na volitvah leta 2016 54,2 odstotka. Drugo mesto je osvojila Komunistična partija z 19,2-odstotno podporo. Pred petimi leti je zanjo glasovalo 13,3 odstotka volivcev. Petodstotni volilni prag je uspelo prestopiti še skrajno desnim Liberalnim demokratom, socialistični stranki Pravična Rusija - patrioti in Novi ljudski stranki.

