Na Obali vrhunski teniški praznik Dnevnik Jasmine Paolini je zmagovalka teniškega turnirja WTA 250 v Portorožu. Slovenski tenis so uspešno zastopale Kaja Juvan, Tamara Zidanšek in Andreja Klepač. Organizatorji so dokazali, da so kos izzivu.

Sorodno





















































Oglasi