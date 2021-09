Srebrni odbojkarji se vračajo v domovino 24ur.com Slovenski odbojkarji se iz evropskega prvenstva vračajo s "srebrnino". To je tretjič, da so na Eurovolleyju osvojili drugo mesto, prvič jim je uspelo leta 2015 in nato še leta 2019. Po finalnem porazu proti Italiji so bili slovenski reprezentanti razočarani, toda za navijače se njihovo prigarano srebro sveti kot zlato. Slovenska reprezentanca se že dopoldne vrača v domovino in navijači jih lahko ...

