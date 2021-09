Balkan in koronavirus: festival svobode, parada ponosa in svetovni rekordi SiOL.net Države Zahodnega Balkana se spoprijemajo z nizko precepljenostjo prebivalstva proti covid-19, visoko rastjo števila novih primerov okužb, rekordno smrtnostjo in uporom dela civilne družbe, ki v ukrepih za boj z epidemijo vidi … veliko različnih stvari. Države Zahodnega Balkana prednjačijo v svetovnem merilu tudi glede smrtnih žrtev zaradi koronavirusa, vendar to ne ustavi številnih protestnikov, ki na ulicah iščejo svojo pravico. Pogledali smo, kaj se dogaja v posameznih državah.

