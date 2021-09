IJS: Naraščanje epidemije se upočasnjuje 24ur.com Nova projekcija, ki so jo izdelali na Institutu Jožef Stefan, kaže, da se naraščanje epidemije upočasnjuje, kar po njihovi oceni pomeni, da pogoj PCT dobro deluje. Opozorili pa so, da se bo epidemija zaradi vremenskih vplivov predvidoma kmalu začela spet pospeševati, saj šele prihajamo v sezono okužb dihal. "Če se bomo do takrat uspeli dovolj precepiti, predvsem starejši od 50 let, bo četrti val ...

