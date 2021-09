Včeraj potrdili 1308 okužb, v intenzivni terapiji 100 bolnikov Primorske novice Včeraj so ob opravljenih 5728 PCR testih potrdili 1308 okužb z novim koronavirusom. Opravili so tudi 40.486 hitrih antigenskih testov. Zaradi covida-19 je 377 hospitaliziranih, 100 v intenzivni terapiji. Trije bolniki s covidom-19 so umrli.

