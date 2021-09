Avto našli, drznih storilcev še ne zurnal24.si S Policijske uprave Kranj so danes ob 11.30 poslali poziv očividcem in vsem, ki bi opazili sumljive moške, osumljene drzne tatvine in poskusa drzne tatvine. Obstaja možnost, da so še vedno v okolici Drulovke in Orehka v Mestni občini Kranj.

