Imel je lažno kartico in ukradene tablice zurnal24.si "Žrtve so skoraj vedno starejši občani oziroma občanke. Vedno enake so tudi metode storilcev. Izdajajo se za prodajalce, serviserje, ponujajo storitve in blago, sprašujejo za pot, odpadno železo, vodo, zbirajo prispevke za zdravljenje neobstoječih sorodnikov ... Ne nasedajte jim!" so danes, dan po drzni tatvini in poskusu tatvine v okolici Kranja vnovič opozorili policisti.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Kranj

Ljubljana

Renault Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Logar

Borut Pahor

Janja Garnbret

Luka Dončić