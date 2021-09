Alberto Giuliani: hvala fantom, štabu, predsedniku, Slovencem SiOL.net "Čas je za zahvalo. Hvala fantom, štabu, predsedniku Ropretu in celotni zvezi, pri kateri so nam dali priložnost, da spoznamo in cenimo Slovenijo, še posebej slovenske podpornike, ki jih bomo vedno nosili v srcu. Gremo Slovenija, se vidimo," je na družbenem omrežju zapisal italijanski odbojkarski strateg Alberto Giuliani, ki je slovensko odbojkarsko reprezentanco pred dnevi popeljal še do drugega srebra na evropskem prvenstvu, po katerem se mu je iztekla pogodba.

