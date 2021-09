Piše: Ivan Šokić (Nova24tv) Normalizacija Slovenije, sestava vlade brez SDS in strank, ki jo podpirajo, ter dogovor, da mandatarja določi stranka podpisnica z največ glasovi na volitvah. To so tri točke, okoli katerih so se v torek, 21. septembra 2021, uspeli zediniti vodje štirih levih opozicijskih strank. Po več kot letu in pol od sestave 14. vlade Republike Slovenije, po več kot treh letih od z ...