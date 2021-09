Velik in pomemben dosežek opozicije je, da tokrat za spremembo noben ni “istrčaval” glede sporazumov, je na Twitterju zapisal novinar Dela Uroš Esih. Svet stranke SAB, je nocoj prvi soglasno potrdil sporazum, ki so ga danes parafirali predsedniki štirih strank opozicije LMŠ, SD, Levica in SAB. Organi LMŠ, SD in Levice bodo sporazum obravnavali v soboto. Voditelji opozicijskih strank pa nja bi spo ...