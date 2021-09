Nova kisikarna v Steklarni Hrastnik kot vzorni primer prehoda v brezogljično družbo Energetika.NET V Steklarni Hrastnik so v torek odprli tri milijone evrov vredno novo kisikarno. Čisti kisik iz nje bodo uporabljali pri proizvodnji stekla na novi G-peči. Kot je ob otvoritvi poudaril minister za okolje in prostor (MOP) mag. Andrej Vizjak, so v steklarni s projektom dokazali, da je možno izvesti zeleni prehod tudi v praksi. »To bo morala postati praksa,« je Vizjak poudaril v nagovoru.

