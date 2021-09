Dve ponudbi za odvoz odpadkov iz Zaloga 24ur.com Na razpis ministrstva za okolje in prostor za odstranitev, prevoz in prevzem odpadkov v obdelavo ter sanacijo tal na območju zbirnega centra podjetja ML Surovine v Zalogu sta prispeli dve ponudbi. Oddali sta ju družbi Kostak in Saubermacher Slovenija, ponudba slednje je občutno cenejša. Ministrstvo bo izvajalca izbralo takoj po preverbi ponudb.

