20-letnik pozval, da si nadene masko, ta ga je ubil Lokalec.si Številni mediji poročajo o smrti 20-letnika. Bil je ustreljen, saj je 49-letnika pozval, naj si nadane masko. 20-letni študent je moškemu, ki je na bencinski črpalki želel kupiti pivo dejal, da si mora nadeli masko. Po sporu se je moški odpravil domov in se vrnik kasneje. Nadel si je masko, a sledil je nov prepir. 46-letnik je nato izvleke pištolo in ga ustrelil v glavo. Naslednji dan se je policistom predal sam. Policistom je povedal, da je to storil, saj se zaradi kratenja njegovih pravic počuti nemočnega in doživlja stisko.

