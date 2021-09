WHO: Število okužb in smrtnih žrtev covida po svetu še naprej upada Primorske novice Upadanje števila novih primerov okužb z novim koronavirusom in smrti zaradi covida-19 na globalni ravni se je v zadnjem tednu nadaljevalo, kažejo podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Zabeležili so približno 3,67 milijona novih okužb in nekaj manj kot 60.000 smrtnih žrtev, kaže tedensko poročilo WHO, objavljeno v torek.

Sorodno







































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Peter Kauzer

Ivan Hršak

Luka Božič

Borut Pahor