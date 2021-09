Bodo poslanci potrdili visoke denarne kazni za žaljenje? Omenja se tudi možnost referenduma Večer Poslanci bodo v državnem zboru odločali o noveli zakona o varstvu javnega reda in miru, ki med drugim uvaja denarne kazni za nedostojno vedenje. V večjem delu opozicije menijo, da gre za poskus utišanja kritikov oblasti, medtem ko v koaliciji trdijo, da želijo z novelo preprečiti poulično nasilje. V prvotnem predlogu so bile globe predvidene zgolj za žaljenje najvišjih predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih.

