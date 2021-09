Pogrešana je 22-letnica iz Maribora Lokalec.si Policisti PP MB II so sprejeli prijavo o pogrešani osebi. Neznano kam je odšla Mihaela Gashi stara 22 let doma iz Maribora, pogrešana je bila nazadnje videna doma, 21.9. 2021 ob 16.30. Osebni opis: Pogrešana je visoka 159 cm, je suhe postave, ima temne do ramen segajoče lase. Oblečena je v jeans hlače temno modre barve in črno usnjeno jakno, obuta je v čevlje z debelim podplatom.

