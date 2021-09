Našli pogrešano 22-letnico iz Maribora Lokalec.si Policisti PP MB II so včeraj sprejeli prijavo o pogrešani osebi. Neznano kam je odšla Mihaela stara 22 let doma iz Maribora, pogrešana je bila nazadnje videna doma, 21.9. 2021 ob 16.30. Policisti so v kasnejših urah sporočili zgolj: “Obveščamo vas, da je bila 22 letna najdena.”

