Štulac dočakal svoj strelski prvenec, Juventus pa težko pričakovano zmago SiOL.net Nogometaši Empolija so v 5. krogu italijanskega prvenstva prišli do svoje druge zmage, potem ko so slavili na gostovanju pri Cagliariju z 2:0. Med strelce se je vpisal tudi Leo Štulac, ki je zadel v 69. minuti. Venezia je na gostovanju pri Milanu izgubila z 0:2, Juventus pa je končno dočakal zmago. S 3:2 je ugnal ekipo Spezie.

