Gorica z zmago na vrh Dnevnik Nogometaši Gorice so na zaostali tekmi 6. kroga 2. slovenske lige v gosteh premagali Krško z 1:0 in se prebili na vrh lestvice, kjer imajo dve točki več od Triglava. Za Novogoričane, ki imajo le en poraz v sezoni, je zadel Žan Leban. Druga zaostala...

Sorodno

Oglasi Omenjeni ND Gorica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ivan Hršak

Peter Kauzer

Jernej Vrtovec

Aleš Hojs